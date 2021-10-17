الأحد 17 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يشدد على 4 مرتكزات لإنهاء الأزمة الليبية

الجلسة العامة للبرلمان
الجلسة العامة للبرلمان العربي

أكد البرلمان العربي أنه يتابع  بمزيد من الاهتمام تطورات الأوضاع في دولة ليبيا، وجهود إتمام الاستحقاقات السياسية للتوصل إلى حل نهائي للأزمة الليبية على نحو يضمن سيادة دولة ليبيا ويصون وحدتها الوطنية ويحفظ مقدرات شعبها ويلبي تطلعاته في العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث برئاسة عادل عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي.

وخلال الجلسة، شدد البرلمان على عدد من المرتكزات الأساسية في هذا الشأن، أولها؛ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد المحدد لها وعدم عرقلتها، باعتبارها خطوة هامة ومحورية نحو تحقيق التوافق الوطني الليبي، وتعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، والحفاظ على سيادة الدولة الليبية، داعيًا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم اللازم لإتمام هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له أبناء الشعب الليبي.

ودعا البرلمان العربي الأشقاء في ليبيا إلى التكاتف وتحمل المسئولية الوطنية وإعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار، وطيّ صفحة الماضي، والمضي قدمًا نحو بناء دولة موحدة وقوية يتحقق فيها الأمن والسلام والبناء والتنمية.

وأكد البرلمان خلال الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني، أنه يؤيد النتائج التي توصل إليها الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، والمتمثلة بالتوقيع في جنيف على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل متوزان ومتزامن، وذلك برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما أكد البرلمان دعمه التام لكل ما من شأنه الحفاظ على سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وصون وحدتها الوطنية، وإنهاء جميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي الداخلي، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي في العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.

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