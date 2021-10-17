أكشاك متهالكة آيلة للسقوط.. مبنى إدارة الشهداء التعليمية ينتظر نظرة من المسؤولين

مبنى قديم متهالك دورين بسقف الخشبي محاط بمجموعة من الأكشاك كل كشك يضم قسم معين، هذا هو حال مبنى الإدارة التعليمية بمركز ومدينة الشهداء التابع للإدارة التعليمية بمحافظة المنوفية، وعندما تهطل الأمطار تدمر وتغرق كل الأوراق المتواجدة بالمكان.

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

وأشار مصدر من العاملين في الإدارة في تصريحات لـ " الدستور"، أن المبنى متهالك ومليء بالشقوق ونكون في حالة من الرعب طوال ساعات العمل يوميا، خوفا من سقوط المبنى علينا في أي وقت وخصوصا في فصل الشتاء".

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

وأضاف المصدر أن المبنى مؤجر ولبَيس ملك الإدارة لذا فمن المتاح أن تقوم الإدارة بنقله لأي مبنى يكون أمن أكثر من هذا كما لفت أن المبنى يحتوي على مجموعه من الأكشاك الخشبية المتهالكة، والتي عفا عليها الزمن وتتسبب الشقوق الموجودة بها من أعلى وجميع الجوانب من دخول الماء في أثناء المطر والحشرات من خلالها مما يتسبب في تدمير الأوراق والمستندات الخاصة بالإدارة

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

من جهتها "م، ع" من العاملين بالمبنى انه تم إرسال استغاثات وشكاوي كثيرة للمسؤولين بالإدارة الأم بشبين الكوم حتى يتم استبدال المبنى الايل للسقوط وخصوصا انه سقطت منه أجزاء من السلم المؤدي للدور الثاني، كما تعتبر أكشاك إدارات التوجيه والكيمياء والدراسات الاجتماعية والعلوم وجميع الأكشاك الخشبية الملحقة بالمبنى غير أمنه بالمرة فضلا على أن الحمامات غير صالحه للاستخدام الأدمي نظرا لتهالكها.

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

فيما قالت إحدى السيدات من العاملين بالمبنى انها تعمل إدارية بالمبنى، ولكنها تشعر دائما بالقلق حيال تواجدهم بالمبنى في أوقات العمل الرسمية.

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

وقد تواصلت "الدستور" مع حسن أحمد النجار مدير الأبنية التعليمية بالمنوفية والذي أفاد انه لا يمكن التصريح باي تصريحات صحفيه ضمن التعليمات المشددة للوزارة.

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط

أكشاك متهالكة آيلة للسقوط