السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«وضعها فى فمه كرهًا عنه».. تاجر ماشية يقتل زميله بـ«حبة الغلال»

جثة
جثة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تفاصيل ضبط المتهم بدس "حبة الغلال" السامة لتاجر ماشية في فمه كرهًا عنه في محافظة البحيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله تاجر ماشية - مقيمًا بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، مُصابًا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر قيام أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه، وتوفى عقب سؤاله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه تاجر ماشية – مقيم بدائرة المركز، وأنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى نظير تجارة بينهما، وقيامه باستدراجه لمسكنه بزعم سداد مبلغ الدين، ثم قام بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه وسرقة (30 ألف جنيه - إيصال أمانة الخاص بالدين  - هاتف محمول)، وعقب ذلك قام بنقله للمستشفى وتركه عقب تأكده أنه اقترب من مفارقة الحياة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية أبو المطامير أمن البحيرة البحيرة المستشفيات تاجر ماشية م صاب بتسمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

الأكثر قراءة

طارق شوقى يكشف حقيقة تخصيص فترة ثالثة بالمدارس بسبب الكثافة الطلابية

الرئيس السيسى: يجب حل أزمة المخلفات.. «معرفش أشوف مشكلة وأسكت»

«إحنا نقدر نغير الظروف».. رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح مشاريع الإسكان البديل

اللواء إيهاب الفار: تنفيذ 54 ألف وحدة سكنية بمشروع تطوير الريف المصرى

محمد الباز يكشف هوية مطلق شائعة «الميكروباص الشبح»

ضبط 6128 مخالفة سيارات متنوعة خلال 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

عفاف السيد

ظاهرة «جروبات الماميز»

سمر عادل

الصدمات الكبرى.. كيف وصلنا إلى الأزمة؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال يمكن تحقيقه «1-2»

محمد نجم

موجة تضخم عالمية.. ماذا يحدث ببساطة؟

د.محمد شادي

كيف يتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة الطاقة العالمية؟

د. داليا مجدي عبدالغني

حفنة من الانتصارات

حسين دعسة

نذر الحرب الأهلية في لبنان.. الوقود متوفر للأسف

صور

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

ندوة أحمد السقا فى مهرجان الجونة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

فض الاشتباك.. كيف يصل قطاع غزة إلى تهدئة طويلة؟

سارة شريف تكتب: سر «رون أراد»

عبر مصر.. طلب إسرائيلى إلى حماس لإتمام صفقة تبادل الأسرى