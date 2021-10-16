«وضعها فى فمه كرهًا عنه».. تاجر ماشية يقتل زميله بـ«حبة الغلال»

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن تفاصيل ضبط المتهم بدس "حبة الغلال" السامة لتاجر ماشية في فمه كرهًا عنه في محافظة البحيرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقباله تاجر ماشية - مقيمًا بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، مُصابًا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.

وبالانتقال وسؤال المصاب قرر قيام أحد الأشخاص - مقيم دائرة المركز بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه، وتوفى عقب سؤاله.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه تاجر ماشية – مقيم بدائرة المركز، وأنه مدين للمجنى عليه بمبلغ مالى نظير تجارة بينهما، وقيامه باستدراجه لمسكنه بزعم سداد مبلغ الدين، ثم قام بوضع قرص لحفظ الغلال داخل فمه كرهًا عنه وسرقة (30 ألف جنيه - إيصال أمانة الخاص بالدين - هاتف محمول)، وعقب ذلك قام بنقله للمستشفى وتركه عقب تأكده أنه اقترب من مفارقة الحياة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.