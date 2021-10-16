وزير الأوقاف يستقبل نظيره السودانى ورئيس «الأعلى للشئون الإسلامية» بجنوب السودان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الجمعة، كلا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق، والشيخ عبد الله برك، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بدولة جنوب السودان لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان .

وقالت وزارة الأوقاف، إن الدكتور محمد مختار جمعة، يجتمع بالضيفين، اليوم السبت، للتنسيق بشأن بعض الفعاليات المشتركة في مجالي الدعوة والتدريب ، حيث يجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث : مصر والسودان وجنوب السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في فبراير المقبل.