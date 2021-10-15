تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء بورسعيد

قالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء بورسعيد شهد خروج ودخول 28 للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - فى بيان اليوم الجمعة ، أن ميناء غرب سجل استقبال السفينة "HABIP BAYRAK" التي ترفع علم مارشال وذلك لشحن 5400 طن صودا كاوية من الميناء، بالإضافة إلى استقبال الميناء دخول سفينتي حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ،ومن المنتظر دخول سفينة.

فيما سجل ميناء شرق دخول 4 سفن حاويات ،وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

وفي سياق متصل، أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أمس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “MARIONA STAR” التى ترفع علم تنزانيا، ويبلغ طولها 71 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 1800 رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 4 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “CSAV RIO GRANDE” التى ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 8.9 متر وذلك لتفريغ 985 سيارة بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة “NEW MOON” التي ترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 5 متر وذلك لتفريغ 2190 طن حديد بالميناء.