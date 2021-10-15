«الأوقاف» تعلن توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحى غداً

أفادت وزارة الأوقاف المصرية فى بيانها، بأنه سيتم غدًا السبت، توزيع 13 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات “القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، والشرقية”، في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف وذلك للأسبوع الـ11 من بدء مرحلة التوزيع.

وتابعت الأوقاف: يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 1225 طنًّا من اللحوم بمحافظات (القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح).