أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط (1118) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، حيث اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة نوعية ومكانية بنطاق محافظة بنى سويف أسفرت عن ضبط عدد (106) قضية منهم عدد (9) قضايا لحوم بمضبوطات وزنت "4,685" طن، أبرزهم ضبط (2,4 طن "لحوم مجمدة") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة بنى سويف، وضبط (83,4 طن "غاز صب " للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أبارح غير مشروعة وكذا حيازتة أسطوانات صغيرة الحجم ناقصة الوزان بمقدار 90 جرام فى الأسطوانة الواحدة، قدرت بقيمة مالية 433680 جنيهاً) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الغازات البترولية) بمحافظة بني سويف.

وإضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة نوعية ومكانية بنطاق محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط عدد (66)قضية، أبرزهم ضبط (1263 طن "أقمح مستوردة") معبأة داخل الصوامع "مصابة حشرياً" – 66 طن "خليط زوائد" معبأ داخل شكائر بها نقص فى الأوزان بمقدار 78 جرام فى الشيكارة الواحدة زنة الـ40 كيلو جرام) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى الشركات لإنتاج الدقيق الفاخر) بمحافظة الشرقية، وضبط (3 طن "هوالك بسكويت") سبق إستخدامها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لإعادة تدويرها وإدخالها فى عملية التصنيع وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن شركة للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية.