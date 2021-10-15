الجمعة 15 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات «لص الدراجات النارية» بعين شمس

لص الدراجات النارية
لص الدراجات النارية

أدلى عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية في منطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث.

 واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب “المفتاح المصطنع”، مشيرًا إلى أنه يبيع المسروقات لتاجر على علم بأن الدراجات حصيلة مسروقات.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على عنصر إجرامى في عين شمس، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية وإعادة المسروقات، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة التشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكابه عدد (6) حوادث سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الدراجات النارية عين شمس رجال المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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