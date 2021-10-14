«ميقاتي»: حزين عما جرى في بيروت.. ولا تقوم دولة من دون قضاء عادل

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، عن حزنه عما جرى في بيروت، مؤكدا: “لا تقوم دولة من دون قضاء عادل ونزيه”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية، سقوط 6 قتلى، خلال اشتباكات في مظاهرة ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، كما أفاد الصليب الأحمر اللبناني بإصابة 30 آخرين بجروح تم نقلهم على مستشفيات عدة في منطقة الطيونة على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في لبنان.

فقد وقعت أعمال العنف صباح اليوم جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري طارق البيطار من عمله بالقضية بعد انتقادات حادة تعرض لها من قبل قيادات بحركة أمل وحزب الله.

من جانبه، طالب الجيش اللبناني المدنيين بإخلاء الشوارع، وأكد أن قواته ستقوم بإطلاق النار تجاه أي مسلح في الطرقات.

ودعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الجميع، إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سببٍ كان.

وأضاف ميقاتي- في بيانٍ له، تعقيبًا على أعمال العنف التي يشهدها محيط قصر العدل ببيروت- أنه تابع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية، والقبض على المتسببين في الاعتداء الذي أدى إلى وقوع إصابات.

وأكد أنه تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعة الأوضاع هناك، كما تابع "ميقاتي"، مع وزيري الداخلية بسام مولوي، والدفاع موريس سليم، الوضع الراهن، وطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي ظهر اليوم لبحث الوضع.