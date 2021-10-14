الخميس 14 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«حياة الملايين على المحك».. تحذير أممي بشأن الأوضاع في إثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الوضع في القسم الشمالي من إثيوبيا متقلب ولا يمكن التنبؤ به.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أثناء استعراضه الأوضاع الإنسانية في إقليم تيجراي الإثيوبي في مؤتمر صحفي بنيويورك، الأربعاء، إلى اضطرار شركاء للأمم المتحدة إلى تخفيض أو وقف نشاطهم في ذلك الإقليم بشكل كبير، بسبب النقص الحاد او نفاد الوقود والأموال.

ولفت دوجاريك إلى أن إيصال الإمدادات الإنسانية إلى إقليم تيجراي لا يزال مقيّدا بشدة عبر طريق الوصول الوحيد البري من منطقة عفار.

وتقول الأمم المتحدة إن حوالي 900 شاحنة دخلت إلى تيجراي منذ 12 يوليو، وهو ما يمثل 14 في المائة فقط من المستهدف.

وقال دوجاريك بهذا الشأن: “في حين أن الزيادة في عدد الشاحنات يشكل تطوراً إيجابياً، إلا أنه لا يزال غير كافٍ، بالنظر إلى أن 100 شاحنة في اليوم تحتاج إلى الوصول إلى تيغراي لتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك”.

وشدد على أن الأمم المتحدة تدعو بشكل عاجل جميع الأطراف إلى السماح بالوصول المستمر من دون عوائق لجميع الناس في تيغراي وأمهرة وعفار.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدوريس أدهانوم جيبرييسوس قد حذر خلال المؤتمر الصحفي الاعتيادي في جنيف، من أن حياة ملايين الأشخاص (في الإقليم) على المحك، لافتاً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، يموتون بسبب نقص الطعام والدواء.

وقال في هذا الصدد: “عندما لا يكون لدى الناس ما يكفي من الطعام، يكونون أكثر عرضة للأمراض الفتاكة، فضلا عن خطر المجاعة، وهذا ما نراه الآن في تيجراي”.

الأمم الأمم المتحدة أزمة تيجراي إفليم تيجراي الحرب في تيجراي الحرب في اقليم تيجراي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المطوعون!

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