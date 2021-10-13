الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تطعيم 69 ألفًا من منتسبى جامعة حلوان باللقاح المضاد لكورونا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية مع انطلاق الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢١ /٢٠٢٢؛ لمتابعة عملية تنظيم دخول الطلاب، وإجراءات مواجهة كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الكمامات الواقية، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل.

تفقد ممدوح مهدي خلال الجولة كليات التمريض والطب والعلوم والتربية، كما شملت الجولة أيضًا مدرجات كليتي الحقوق والتربية، ومقار التطعيمات بالمطعم المركزي والصالة المغطاة.

وقال الدكتور ممدوح مهدي خلال جولته بالكليات إن دخول منتسبي جامعة حلوان إلى الجامعة مرتبط بشكل أساسي بتلقي لقاح كورونا بالتزامن مع ما تتخذه الجامعة من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من أجل عام دراسي بلا صعوبات مع قيام اللجان الطبية الخاصة بالجامعة بمقارها المحددة بمتابعة تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وخلال الجولة، هنأ رئيس الجامعة الطلاب الجدد والقدامى، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقد تحاور مع الطلاب، واستمع إليهم حول سير العملية التعليمية، مناشدًا إياهم ضرورة التعاون في تطبيق كل الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

كما أجرى جولة فى مقرات التطعيم داخل الحرم الجامعي التي وفرتها الجامعة، حيث تم تطعيم نحو ٦٩٠٩٧ من منتسبي جامعة حلوان حتى اليوم ونحو  ٣٠٥ من أعضاء هيئة التدريس و٦٧٥٩٧ من الطلاب، و١١٩٥ من الإداريين بالجامعة.

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