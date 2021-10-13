انعقاد مسابقة رالى العرب لريادة الأعمال ضمن «إكسبو دبى» فى مارس

ذكرت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم انعقاد مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال" في إطار أعمال المنتدى الدولي الرابع لريادة الأعمال والاستثمار المقرر عقده خلال الفترة من 26 - 30 مارس 2022، ضمن فعاليات معرض "إكسبو دبي" المنعقد حاليا في دبي بالإمارات ويستمر حتى 30 مارس 2022 تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار ما بعد الجائحة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية شارك فيه كل من السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحرين وحضور عدد من الجهات المعنية وكذلك ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.

واستعرض المشاركون في المؤتمر، الاستعدادات الجارية لعقد المسابقة والتي تعقد برعاية جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة العلاقات الاقتصادية) وبتنظيم مشترك من قبل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتحاد الغرف العربية، مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو - البحرين)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكدوا أن مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال" تكتسب أهمية كبرى كونها مبادرة لتعاون عربي وإقليمي متميز تهدف إلى دعم الشباب العربي باعتبارهم عنصر التغيير، وأن التغيير العربي المنشود يحتاج إلى سواعد شابة.

وشددوا على أن المسابقة تكتسب أهمية كبيرة كونها تستهدف مشاركة شباب رواد الأعمال بالدول العربية من طلبة الجامعات وخريجيها؛ بهدف ربطهم باحتياجات سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للمساهمة في التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.

وأشاروا إلى أن برنامج ومسابقة رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار سيساهم في تحقيق الفرصة للملتحقين بالجامعات بالوطن العربي لتقديم وعرض مقترحات مشروعات ناشئة في مجالات متعددة منها على سبيل المثال، حلول لما بعد جائحة كورونا، التجارة والتراث، التكنولوجيا الزراعية، تكنولوجيا الجيل الرابع الصناعية، البرمجة والتطبيقات، مصادر الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الذكية.

وسيتم التسجيل للمسابقة على الموقع الإلكتروني: www.entrepreneurshiprally.comوآخر موعد للتسجيل 15 يناير 2022 .