محافظ أسيوط: إنشاء محطة صرف صحي أبنوب والفتح بمليار و300 مليون جنيه

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن قرب التشغيل التجريبي لمحطة معالجة صرف صحي أبنوب والفتح بطاقة إنتاجية 82 ألف م3/يوم وذلك خلال الأسابيع القادمة بعد تذليل العقبات وتوقيع عقد التشغيل مع الشركة الأسبانية.

إنشاء محطة صرف صحي

جاء ذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمركزى أبنوب والفتح بتكلفة مليار و300 مليون جنيه لخدمة المركزين وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجاً والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

إنشاء محطة صرف صحي

جاء ذلك خلال تفقده لمحطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح يرافقه المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندس مصطفي عبدالمقصود نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط.

إنشاء محطة صرف صحي

وتفقد محافظ أسيوط محطة المعالجة الثلاثية التي تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح واستمع إلى شرح عن المراحل ستتم لتشغيل المحطة التي تقوم على المعالجة البيولوجية كما تفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة، لافتًا إلى أن المشروع بالكامل يبلغ تكلفته الإجمالية حوالى مليار و300 مليون جنيه ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة ثلاثية تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إنشاء محطة صرف صحي

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة المقاولون العرب والشركة الإسبانية المنفذة للمشروع وتوقيع عقد التشغيل التجريبي للمشروع تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل خلال الأسابيع القادمة وذلك بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التي تم تلافيها وتذليل كافة العقبات للانتهاء من المشروع.

إنشاء محطة صرف صحي

وأوضح اللواء عصام سعد إنه قام خلال الأيام الماضية بوضع حجر الأساس لمشروع صرف صحي قرى مركز الفتح ويتكون من محطة معالجة سيتم إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 - 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع ويخدم المشروع 24 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة بتكلفة 1.7 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى حيث يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 9 محطات معالجة بتكلفة 15 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

إنشاء محطة صرف صحي

إنشاء محطة صرف صحي

إنشاء محطة صرف صحي