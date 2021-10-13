الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع أسعار الأرز عالميا ويستقر محليا عند 4100 جنيه للطن

الارز
الارز

استقرت أسعار الأرز بمختلف أنواعه اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، في السوق المحلي المصري، بنوعيها الأبيض والشعير، وفقًا لسعر تاجر الجملة.

وعلى الصعيد العالمي، فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة للأرز بالجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء في بورصة شيكاغو للتجارة، حيث تراجعت أسعار عقد نوفمبر لتداول الأرز بنسبة 0.22%، كما انخفض عقد يناير 2022 بنسبة 0.18%.

وثبتت أسعار الأرز الشعير "عريض الحبة" اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية اليوم ليسجل سعر الطن 4,100 جنيهًا.

كما ثبتت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 3,850 جنيهًا.

الأرز الأبيض

وقد سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" استقرارًا أيضًا عند 6,800 جنيهًا للطن.

كما ثبتت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، اليوم الأربعاء ليسجل سعر الطن 6400 جنيهًا.

أسعار الأرز في تداولات اليوم ببورصة شيكاغو للتجارة

افتتحت أسعار العقود الآجلة للأرز جلسة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في بورصة شيكاغو التجارية على انخفاض، حيث شهد عقد نوفمبر تراجعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ليتم تداوله عند 13.675 دولار للقنطار بمقدار انخفاض 0.030 دولارًا، أي بنسبة انخفاض 0.22%، كما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.960 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.025 دولار، أي بنسبة هبوط 0.18%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وافتتحت أسعار العقود الآجلة للأرز جلسة اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 في بورصة شيكاغو التجارية على انخفاض، حيث شهد عقد نوفمبر تراجعًا في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم ليتم تداوله عند 13.675 دولار للقنطار بمقدار انخفاض 0.030 دولارًا، أي بنسبة انخفاض 0.22%، كما تراجع عقد يناير 2022، ليسجل 13.960 دولار للقنطار، بمقدار انخفاض 0.025 دولار، أي بنسبة هبوط 0.18%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

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