الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

عطل يصيب تيليجرام فى العديد من دول العالم.. تعرف على السبب

تيليجرام
تيليجرام

أصاب عطل فني عام فجر يوم الأربعاء تطبيق المراسلة الشهير "تيليجرام"، حيث لم يتمكن العديد من مستخدميه حول العالم من الوصول إلى حساباتهم بشكل عام.

 

وبحسب ما ذكره موقع "داون ديتكتور"، فإن تطبيق التراسل يعاني من عطل وتوقف في الدردشة.

 

ولا يستطيع المستخدمون في الوقت الحالي من الاتصال بالخوادم الخاصة بالمنصة أو إرسال أو استقبال الرسائل أو الرسائل النصية أو الوسائط المتعددة.

 

وأظهرت بيانات موقع الويب المستقل "DownDetector" المتخصص في رصد انقطاعات الإنترنت، استنادا إلى الإشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الآلاف من مستخدمي نظام المراسلة الفورية يواجهون انقطاعا في الخدمة في العديد من دول العالم.

 

و في وقت سابق، أعلن بافيل دوروف مؤسس تطبيق «تيليجرام» للرسائل،  أن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد، خلال فترة انقطاع خدمة "فيسبوك" أمس.

 

وكتب دوروف على قناته عبر «تيليجرام»: «تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليجرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد».

 

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”: أن "بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة، حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية".

 

وألقت شركة "فيسبوك" باللوم في انقطاع خدماتها، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى "واتساب" و"إنستجرام" و"ماسنجر"، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.

 

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاغر إن "انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين".

 

وقالت روسيا إن "الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي".

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