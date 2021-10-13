بايدن يلتقى نظيره الكينى وانتهاكات تيجراى على طاولة المفاوضات

أفاد بيان للبيت الأبيض، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل نظيره الكيني أوهورو كينياتا غدا الخميس، في زيارة ستكون الأولى لزعيم أفريقي إلى مقر الرئاسة الأمريكية في عهده، ويأتي اللقاء في إطار "التزام بايدن بالشراكة مع أفريقيا بناء على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

وتأتي محادثات المكتب البيضاوي بعد أسابيع فقط من توقيع بايدن على أمر تنفيذي يهدد بفرض عقوبات على المتورطين في صراع إثيوبيا "الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي والقوات الإريترية"، إذا لم تصل الأطراف المتنازعة لإحلال السلام.

ووفقا لموقع “بي بي إس نيوز" الأمريكي، أن اللقاء يأتي بينما يزداد الوضع سوءًا في تيجراي، حيث قالت قوات تيجراي إن الحكومة الإثيوبية شنت هجومًا عسكريًا كبيرًا ضدهم وقال بيان صادر عن مكتب الشؤون الخارجية في تيجراي في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مئات الآلاف من "المقاتلين النظاميين وغير النظاميين" الإثيوبيين شنوا هجومًا منسقًا على عدة جبهات.

وتشترك كينيا في حدود مع إثيوبيا، كما أن العلاقة الكينية الأمريكية قوية.

وكينيا هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو منصب يتم تداوله شهريًا، وهو أحد أسباب وجود كينياتا في الولايات المتحدة.

وتجري إدارة بايدن مراجعة مشتركة بين الوكالات المختلفة، لأنها تدرس الأهداف التي قد تتعرض للعقوبات، والتأكد من أن جميع الوكالات "على استعداد تام" لوضع الأهداف المقترحة لفرض عقوبات عليها، ، وفقًا لمسؤول إداري كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية ومساعدات أخرى. بينما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن العشرات من الناس ماتوا جوعا وباتوا يأكلون أوراق العشب من قلة المواد الغذائية.