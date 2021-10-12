الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أمير قطر يعرب عن سعادته باستقبال ملك الأردن ويبحث معه أوضاع المنطقة

ملك الأردن و أمير
ملك الأردن و أمير قطر

أعرب أمير قطر تميم بن حمد، الثلاثاء، عن سعادته بلقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والوفد المرافق في الدوحة.

وقال تميم بن حمد في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم إنه بحث مع ملك الأردن أوجه تعزيز  العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون المشترك، كما ناقشنا مستجدات الإقليم وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة خصوصًا تطورات الأوضاع في فلسطين.

وأعلن الديوان الملكي الأردني مغادرة الملك عبدالله الثاني، بلاده اليوم، برفقة زوجته الملكة رانيا العبدلله، إلى قطر.

وأدى ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليمين الدستورية نائبًا للعاهل الأردني، بحضور هيئة الوزارة، خلال فترة تواجده خارج البلاد، بحسب بيان الديوان الملكي الأردني.

وأضاف البيان أن ملك الأردن، سيلتقي أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في زيارته للدوحة.

وتعد هذه أول زيارة رسمية للعاهل الأردني إلى قطر، منذ عام 2014.

وكان الأردن قرر في يونيو 2017 تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد أن درس أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة.

 

امير قطر قطر تميم بن حمد العاهل الاردني عبد الله الثاني الدوحة الأردن

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وائل لطفي

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