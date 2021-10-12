الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تدريب عسكرى مشترك بين الجزائر وروسيا حول مكافحة الإرهاب

تدريب عسكرى بين الجزائر
تدريب عسكرى بين الجزائر وروسيا

 أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إتمام تنفيذ تدريب مشترك بين أفراد الجيش الجزائري والجيش الروسي حول مكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بمنطقة ترسكويا بجنوبي روسيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم - أن هذا التدريب يأتي في إطار تجسيد التعاون العسكري الجزائري- الروسي.

وبحسب البيان، شمل التدريب الذي يهدف إلى تبادل الخبرات بين الجيش الجزائري والروسي، حول القيام بعمليات استطلاع والتطويق بالعربات القتالية، وكذلك عمليات الاقتحام بغرض القضاء النهائي على العدو المفترض.

وفي نهاية التدريب، ألقى قائد الوفد الجزائري والملحق العسكري الجزائري كلمة تطرقا فيها إلى العلاقة المتميزة التي تربط البلدين.

من جانبه، أشاد قائد الفرقة 19 الروسية بالمستوى العالي للقوات الجزائرية من خلال ما أبدوه من احترافية وتحكم عالي في الأسلحة.

 وعلى صعيد آخر، نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، ما نشرته جريدة "صن" البريطانية بشأن سرقة بلاده معادلة لقاح "أسترازينيكا" لابتكار لقاح "سبوتنيك- V".

وقال بيسكوف٬ للصحفيين: "إن هذه الجريدة ليست متخصصة في العلوم، ونتعامل مع ما تنشره على هذا الأساس".

واتهمت صحيفة «صن» البريطانية، روسيا بسرقة معادلة لقاح "أسترازينيكا"، وابتكرت على أساسه لقاح "سبوتنيك- V" ضد فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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