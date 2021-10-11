مصرع سائق اصطدم بعامود إنارة فى عين شمس

لقي سائق سيارة ميكروباص مصرعه بعد اصطدامه بعامود إنارة في منطقة عين شمس.

وانتقلت الإسعاف لمكان الحادثة وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث من الطريق، وتسيير حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود متوفى بشارع 6 أكتوبر بمنطقة عين شمس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة سائق سيارة ميكروباص عقب اصطدامه بعمود إنارة.

وبالفحص تبين أن السائق حاول تفادى التصادم بتوك توك يسير عكس الاتجاه ولكن عجلة القيادة اختلت بيده واصطدم بعمود إنارة ولقى مصرعه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.