الإثنين 11 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين الجيزة»: احتياطى السلع الأساسية يكفى لمدة 6 أشهر مقبلة

صرف التموين
صرف التموين

قالت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالجيزة، إن هناك انتظام في عمليات الصرف للسلع التموينية التموينيه في جميع منافذ و فروع المجمعات الاستهلاكية البالغة نحو 61 فرعًا، موضحة أن تلك الفروع  تقوم بطرح السلع التموينية ونقاط الخبز يوميًا من الساعة التاسعه صباحًا وحتى الساعه التاسعة  مساءً من خلال ماكينات الصرف لتوزيع السلع التموينية على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة أنه لا توجد أى شكاوى أو نقص في السلع التموينية البالغة نحو 28 سلعة. 

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأرصدة  الاحتياطية لسلع السكر والأرز والزيت التمويني تكفي 6 شهور مقبلة، والأرصدة الاحتياطية لسلعتي الدواجن المجمدة واللحوم المجمدة تكفي ثلاثه أشهر مقبلة.

وأشارت إلى أنه يتم المرور على بدالي التموين و فروع جمعيتي للتأكد من انتظام العمل في الساعات الرسمية، والتي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً  لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، والتأكد من عدم غلق المنافذ بدون إذن أو تصريح من مديرية التموين أو الإدارات التموينية التابعة لها، والتأكد من عدد السلع التي يتم صرفها للمواطنين وحجم القيمة النقدية لها حتى لا يحدث أي تلاعب أو أخذ أموال إضافية دون وجه حق.

وأكدت أنه في حال وجود أي مخالفات يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهذا ما يؤدي إلى ضبط المنظومة وعدم الخروج على القرارات الوزارية والقوانين التموينية.

السلع التموينية اللحوم المجمدة احتياطي انتظام العمل مديرية التموين ماكينات الصرف مديرية التموين والتجارة 6 شهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

الأكثر قراءة

أول فيديو من موقع سقوط ميكروباص في النيل بالساحل

«المسكنات لعبت معايا الدنيئة».. أول تعليق من خالد الصاوى على نبأ الإصابة

أجهزة الأمن تتعامل بجدية مع بلاغ مراكبى بسقوط ميكروباص فى النيل

إصابة طالب فى مطروح بعد تعدى معلم عليه أثناء اليوم الدراسى

مفاجأة فى حادث سقوط ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل

إحالة الفنان شادي خلف للمحاكمة بتهمة التحرش وهتك عرض 7 فتيات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فردتين شمال

القس. رفعت فكرى

الزرع والحصاد

جمال-أسعد

التعليم وسنينه

لواء.حمدى البطران

محاولات بعض المشايخ للوساطة لصالح التنظيمات المتطرفة

لواء. محسن الفحام

دروس فى الوفاء والأصالة

أحمد المريخي

«متفيسون» وناشرون ولا عزاء للإبداع والمبدعين

د.أحمد الخميسى

د. يسرى خميس.. المسرحية والزعيم

محمد مرعي

الحرب الباردة بين واشنطن وبكين

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: تجريف الاحتلال للمقبرة اليوسفية انتهاك لحرمة الموتى

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال هو جوهر الإرهاب والدولة الفلسطينية ستقوم رغمًا عنه

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تقرر إبعاد خطيب المسجد الأقصى أسبوعًا