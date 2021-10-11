«تموين الجيزة»: احتياطى السلع الأساسية يكفى لمدة 6 أشهر مقبلة

قالت المهندسة هالة غريب، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن هناك انتظام في عمليات الصرف للسلع التموينية التموينيه في جميع منافذ و فروع المجمعات الاستهلاكية البالغة نحو 61 فرعًا، موضحة أن تلك الفروع تقوم بطرح السلع التموينية ونقاط الخبز يوميًا من الساعة التاسعه صباحًا وحتى الساعه التاسعة مساءً من خلال ماكينات الصرف لتوزيع السلع التموينية على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة أنه لا توجد أى شكاوى أو نقص في السلع التموينية البالغة نحو 28 سلعة.

وأضافت وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الأرصدة الاحتياطية لسلع السكر والأرز والزيت التمويني تكفي 6 شهور مقبلة، والأرصدة الاحتياطية لسلعتي الدواجن المجمدة واللحوم المجمدة تكفي ثلاثه أشهر مقبلة.

وأشارت إلى أنه يتم المرور على بدالي التموين و فروع جمعيتي للتأكد من انتظام العمل في الساعات الرسمية، والتي تبدأ الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، والتأكد من عدم غلق المنافذ بدون إذن أو تصريح من مديرية التموين أو الإدارات التموينية التابعة لها، والتأكد من عدد السلع التي يتم صرفها للمواطنين وحجم القيمة النقدية لها حتى لا يحدث أي تلاعب أو أخذ أموال إضافية دون وجه حق.

وأكدت أنه في حال وجود أي مخالفات يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وهذا ما يؤدي إلى ضبط المنظومة وعدم الخروج على القرارات الوزارية والقوانين التموينية.