محافظ أسوان يوجه مسئولي المحليات بالاهتمام بخدمات المواطن

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، اجتماعًا موسعًا كشف فيه عن أوجه القصور والسلبيات والعمل على سرعة تلافيها بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب رؤساء المراكز والمدن والنواب والأحياء، بالإضافة إلى مديرى شرطة المرور والمرافق والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمنطقة العاشرة والطرق والحدائق والمراسى والمواقف والنقل البطيء والمشروعات.

وقرر اللواء أشرف عطية تشكيل لجنة المتابعة الميدانية من أجل المتابعة الدقيقة لتعليمات وتوجيهات المحافظ أثناء جولاته الميدانية أو ردًا على الشكاوى الواردة على الواتس آب والصفحة الرسمية، والعمل على تحويلها إلى واقع فعلى وهو الذى سيتم بناءً عليه مكافأة الجادين في عملهم أو محاسبة المقصرين.

محافظ أسوان

وشدد على سرعة إنهاء خطة الإحلال والتجديد لسيارات الميكروباص السيرفيس بدلًا من سيارات الربع نقل "الكبود" خلال شهرين في باقى خطوط السير سواء بمركز أسوان أو باقى المدن والمراكز، حيث سيتم منع عربات الكبود من السير على الطرق السريعة والرئيسية، وستقتصر حركتها على الطرق الداخلية والفرعية فقط لتعمل جنبًا بجنب مع عربات التوك توك.

وأعطى مهلة أخيرة للالتزام بالزى الموحد لسائقى عربات الحنطور، مع قيام المحافظة بتسليمهم طقم ثالث من الزى الموحد بعد أن تم تسليمهم عدد 2 طقم من قبل، على أن يتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائى بغرامة 400 جنيه من خلال حملات مكبرة تضم مسئولي المحليات والشرطة ومهندس فنى والطب البيطرى حيث سيتم المصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها، وأيضًا الحصان في حالة مخالفة خط السير المحدد للأفواج السياحية، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأى حصان شارد يتم ضبطه داخل شوارع المدينة حيث سيتم تسليمه إلى مديرية الطب البيطرى، موجهًا إلى تشديد الرقابة المرورية على عربات التوك توك والاستمرار في المخالفات الفورية بواقع 400 جنيه، واحتجازها لمدة شهر مع وضع رقم محدد بخط سير في الشوارع والمناطق الداخلية وهو الذى يتزامن مع تنفيذ إحلال وتجديد التوك التوك بسيارات المينى فان بالتنسيق مع البنوك الوطنية ، وأيضًا إلزام سائقى التاكسى بتركيب العدادات.

محافظ أسوان

وأمر محافظ أسوان بضرورة الإسراع لإنهاء مشروع البنية التحتية لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على باقى شبكات المرافق الأخرى بطريق السادات بنهاية الشهر الحالى في المسافة المتبقية بطول 500 متر، وهو الذى يتوازى مع إنهاء نفس المشروع أيضًا بنهاية أكتوبر الجارى بطريق كورنيش النيل لمسافة 700 متر، مكلفًا ببدء أعمال الرصف ورفع الكفاءة بعد الانتهاء من مشروع البنية التحتية، مع تشجير وتجميل ودهانات الجزيرة الوسطى، بجانب إخلاء حديقة السلام تمهيداً لتطويرها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إعطاء مهلة 48 ساعة لتكثيف أعمال رفع الرمال والتشجير بطريق المطار بعد دعم إدارة الحدائق بـ6 عربات وفناطيس مياه لرى الزراعات للحد من زحف الرمال على الطريق.

وشدد المحافظ على تنظيم حملات لمداهمة مخازن النباشين والخردة، مع مصادرة المكابس وإصدار قرارات غلق فورى لها، بجانب منع خروج أي سيارة محملة بالمخلفات للحد من ظاهرة انتشار النباشين وسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى وغيرها من الممتلكات العامة، ويتكامل ذلك مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل دورى، مطالبًا بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالسوق السياحى القديم لإنهاء المرحلة الأخيرة من مشروع التطوير الشامل، وذلك لرفع الباعة الجائلين بعد حصرهم وإجراء القرعة العلنية لتحويلهم إلى السويقة الجديدة بمنطقة الجيش والتى ستضم حوالى 100 باكية ومحل على مرحلتين حيث تم تنفيذها بنسبة 35%، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ السويقة الحضارية بالسيل الجديد بنسبة 45% والتى تتكون من طابقين على مساحة 1076 م2 تضم 67 محل..

وشهد الاجتماع متابعة مشروعات إنشاء كوبرى السيل الجديد، وأيضًا الكوبرى البديل لخزان أسوان، بينما تمت مناقشة الحلول السريعة والجذرية لعدد من المشاكل والشكاوى الجماهيرية ومنها تركيب 2 كم من خطوط المياه الجديدة بأقطار تتراوح ما بين 4 إلى 6 بوصة لإنهاء مشكلة تراكم المياه بأحد المناطق داخل قرية قسطل بمركز نصر النوبة، وهو الذى يتواكب مع إدخال معدات التجفيف لبدء العمل في مشروع الصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

ووجه عطية مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الدراسات المتعلقة بالحل العاجل لمشكلة خط طرد محطة الكرور للصرف الصحى والذى يرتكز على مد خط طوارئ بطول 1.5 كم للقضاء على ظاهرة إنقطاع المياه عن مناطق طريق السادات، بجانب صيانة ورفع كفاءة الخط والمحابس الحالية، فضلًا عن تنفيذ الخط الدائم للحد من الكسورات المتكررة.

فيما تطرق الاجتماع إلى الحلول الجارية لمشاكل انقطاع المياه المتكرر وطفح الصرف الصحى بمناطق الصداقة القديمة والحدادين وشارع كلية التربية وقرية أبوالريش وكركر ونجع السايح والمعمارية بالبصيلية والحاجر بإدفو، وبعض المناطق بكوم أمبو ونصر النوبة.