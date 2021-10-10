تكثيف حملات النظافة بأسيوط تزامناً مع بدء العام الدراسي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة خاصة أمام المدارس والمجمعات، وذلك تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد وبإشراف رؤساء المراكز والأحياء.

حملات النظافة

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشياً مع خطط الدولة.

حملات النظافة

وأكد اللواء عصام سعد اهتمام المحافظة بهذا القطاع الهام تماشياً مع سياسة الدولة في الاهتمام بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خاصة منظومة النظافة للحفاظ على البيئة العامة وصحة المواطنين والطلاب والتلاميذ وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حملات النظافة

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم شن حملات نظافة أمام المدارس والمجمعات والمدارس المجتمعية والفصل الواحد بالوحدات المحلية بمراكز (منفلوط، والغنايم، والبداري، والفتح، وأبنوب، وأبوتيج)، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من الحاويات والصناديق والسلال خلال الفترتين الصباحية والمسائية بهذه المناطق و باستخدام معدات وسيارات الكنس الآلي ولوادر وحاويات وسيارات شفط الأتربة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية وذلك برئاسة (محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج) ونوابهم كل في نطاق عمله وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.

حملات النظافة

كما أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.