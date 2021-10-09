صيانة كسر خط مياه الشرب ورفع 100 طن مخلفات بالمنيا (صور)

نجحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من إصلاح كسر بخط المياه أمام كلية الآداب بحي غرب مدينة المنيا كما قام قسم البيئة بالحي برفع 100 طن من مخلفات المدارس والشوارع ونقلها للظهير الصحراوي وقامت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الري بتطهير مصرف المحيط والترعة الجنابية بقرية طهنشا تمهيدا للبدء في تبطينها.

قال وليد فرحات رئيس حي غرب مدينة المنيا أنه وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي تم اصلاح كسر بخط المياه امام كلية اداب بحي غرب المدينة كما واصل قسم البيئة جهوده وتم رفع 100 طن من المخلفات الصلبة و التراكمات من قري واحياء المنيا (تله وحي وسط المدينة وحي غرب المدينة و صفط الخمار) وتم رفع المخلفات من شوارع واروقه الأحياء ومخلفات المدارس وتم تفريغ الصناديق الموجودة اول بأول المتواجدة بنقاط التجمع بقرية تله ونظافة الطريق العام امام ترعة سري باشا من الجانب الشرقي والغربي بصفط الخمار وتم نقلها الظهير الصحراوي حفاظا على صحة و سلامة المواطنين ومنعا لانتشار الفيروسات والأمراض والمعيشة في بيئة صحية ونظيفة.

وقال ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة الري قاما بتطهير مصرف المحيط والترعة الجنابية بطهنشا، تمهيدًا لتبطينها بقرية ببنى أحمد الغربية ، ضمن ما تقوم به الدولة المصرية من جهود للحفاظ على مياه النيل وذلك من خلال المشروع القومي لتبطين الترع للحفاظ على مياه النيل.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتى تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة والإنارة على مدار اليوم لتوفير بيئة صحية خالية من مسببات الأمراض والأوبئة وللحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري للمدينة والقرى.

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات بحي غرب المنيا