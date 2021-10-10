أبرز تفاصيل الخطة البرامجية الجديدة لقناة مصر الأولى خلال أكتوبر

تطلق الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام، القناة الأولى في شكلها الجديد بعد التطوير المستمرة لها، حيث ستشهد خلال الفترة المقبلة انطلاق برامج جديدة في إطار دعم التليفزيون المصري بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتجري الشركة «المتحدة» حاليا تحضيرات نهائية لعرض أكبر برنامج رياضي على الشاشات المصرية العام منها والخاص، ويُذاع قريبًا عبر شاشة قناة مصر الأولى، حيث يتم حاليًا التحضيرات الخاصة بالبرنامج المتوقع إطلاقه بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر والتي تستمر حتى نهاية الشهر.

ومن المقرر أن ينطلق البرنامج مطلع الأسبوع المقبل وكذلك تصوير البرومو الدعائي للبرنامج، خلال أيام، البرنامج من تقديم كريم رمزي ويشهد تقديم العديد من الفقرات المحلية والعالمية للكرة في مصر والعالم مع استحداث فقرات جديدة للبرنامج الذي يشهد أكبر ستديو تحليلي للضيوف من نجوم الكرة والنقاد الرياضيين.

وخصص التلفزيون المصري «ستوديو » للبرنامج الذي يقدم لمدة 5 أيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويستمر لمدة ساعتين ويُعد البرنامج الجديد أضخم وأقوى برامج الرياضة على الشاشات المصرية العام منها والخاص؛ نظرًا لاتباعه «فورمات» يسترشد بالمعايير العالمية ويواكب تطورات المشهد الإعلامي الرياضي المصري، فضلًا عن استضافته ألمع وأبرز نجوم الرياضة.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الفقرات التي تغطي كافة الأحداث الرياضية على الساحة المصرية والعربية والعالمية.

كما تم إطلاق برنامج «trends» مع الإعلامية ريهام الشيخ مؤخرًا على قناة «مصر الأولى»، ويذاع البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتدور فكرة البرنامج حول معرفة وتحليل كل ما يحدث عبر السوشيال ميديا.

على أن يتم إطلاق 4 برامج جديدة أخرى ومتنوعة خلال الشهرين المقبلين في إطار خطة النهوض بالشاشة المصرية وذلك ضمن الخريطة البرامجية الشتوية للقناة.