السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

بعد تحسن حالته الصحية.. عبد العزيز مخيون لأشرف زكى: «أنت الضهر والسند»

مخيون وزكي
مخيون وزكي

أرسل الفنان عبدالعزيز مخيون رسالة إلى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرفقا إياها بصورة لهما معا من مسلسل سابق.

وكتب "مخيون" في رسالته، "أخى أشرف أيها الكبير أنت لا تنتظر شكرا من إخوتك.. إنه طبعك وإخلاصك وتفانيك فى أداء رسالتك السامية النبيلة.. أدخلت الطمأنينة على قلوب الجميع وأعطيتنا الإحساس بأن الفنان له ظهر وسند.. فكنت كبير العائلة الفنية بحق.. الكلمات قد لا تعبر تماما عما يجيش بالصدور.. ولكن القلوب تنبض بحبك يا أشرف وفقك الله ورعاك وأعانك على أداء رسالتك النبيلة".

جاء ذلك بعد المتابعة الدقيقة من جانب الفنان أشرف زكي للفنان عبد العزيز مخيون، على مدار أسبوعين بشكل يومي بعد إصابة مخيون بفيروس كورونا ونقله لمستشفى الريادة بالإسكندرية.

وتحسنت حالة الفنان الكبير من إصابته بفيروس كورونا المستجد وقارب على التعافي التام منه.

وخلال الأيام الماضية قال  نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان عبدالعزيز مخيون أصبحت مستقرة، وذلك عقب نقله للمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان قد أصيب بفيرس كورونا، وقام بعزل نفسه داخل منزله دون الاختلاط بأي شخص وبدأ في تلقي العلاج إلى أن تدهورت حالته الصحية بشكل أكبر، لتتدّخل نقابة المهن التمثيلية سريعًا التي قامت بنقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج اللازم. 

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