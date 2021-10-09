السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أوهموهم بتحويل الورق لنقود.. أجنبيان ينصبان على المواطنين في المعادي.. تجديد حبس

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المعادي، اليوم السبت، حبس متهمين بالنصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تحويل الأوراق إلى عملات حقيقية،  لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، ويقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين بدائرة قسم شرطة المعادي، وبحوزتهما “خزينة حديدية بداخلها كمية كبيرة من الأوراق الخضراء والسوداء والبيضاء، قطن أبيض، بودرة بيضاء، 4 رزم دولار فئة المائة مزورة، و13 زجاجة بها سائل مجهولة المصدر، 4 هواتف محمول، 8 ورقات مختلفة الفئـات لعملة أجنبية، عدد من الأوراق مدون عليها عملات أجنبية"، حال تواجدهما بدائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بممارسة أعمال النصب على المواطنين باستخدام المضبوطات حوزتهما، عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تحويل تلك الأوراق إلى عملات حقيقية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

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