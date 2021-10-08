الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد زيادة البنزين.. خدمات أمنية فى المواقف لرصد أى مخالفة لـ«تعريفة الركوب»

البنزين
البنزين

دفعت وزارة الداخلية بخدمات تمركزت في الشوارع ومواقف السرفيس؛ لرصد حالات مخالفة تعريفة الأجرة بعد إعلان الزيادة الجديدة في أسعار البنزين. 

وانتشرت خدمات أمنية بمواقف سيارات الأجرة لرصد أية تجاوزات قد تحدث من السائقين أو محاولات لرفع أسعار التعريفة المخصصة للركوب، كما وضعت كافة الأجهزة الأمنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات لافتات بأرقام رؤساء المباحث التابع لهم موقف السيارات وأرقام ساخنة من إدارات المرور بوزارة الداخلية؛ لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بالسائقين ممن يقوموا برفع تعريفة الأجرة ومخالفة التعريفة التي تصدرها المحافظة. 

وتضمنت اللافتات تعليمات بأنه على مقدم الشكوى ذكر رقم السيارة التي رفع قائدها الأجرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، بعد التأكد من الشكوى ورفع السائق الأجرة. 

 من جانبها خصصت الإدارات العامة للمرور أرقام هواتف للإبلاغ عن أرقام أي سيارة أجرة مخالفة للتسعيرة المقررة المعلن عنها أو يمتنع سائقها عن التوصيل.

ودفعت مديريات الأمن على مستوي الجمهورية بقوات ودوريات أمنية بمحيط محطات الوقود ومواقف السيارات لملاحظة الحالة الأمنية؛ لمنع التلاعب في أسعار البنزين أو بيعه في السوق السوداء.

وأشار مصدر أمني، إلى أن الوضع مستقر حتى الآن، ولا يُوجد زحام على محطات الوقود مع انتشار لرجال المباحث بكافة مواقف نقل الركاب الرئيسية؛ لمنع استغلال السائقين الزيادات الأخيرة في أسعار السولار والبنزين لرفع تعريفة الركوب.

وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية رؤساء المباحث محطات الوقود مواقف السرفيس

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