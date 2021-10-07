محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً بالمدارس» بمدينة طنطا

تفقد طارق رحمي، محافظ الغربية، يرافقه النائب محمد عريبي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، معرض أهلاً بالمدارس الذي نظمه حزب مستقبل وطن، وذلك مع حلول العام الدراسي الجديد، بشارع أحمد ماهر بمدينة طنطا.

وتفقد محافظ الغربية، المعرض المقام على مساحة ٦٠٠ متر، ويحتوي على ١٥ باكية تضم كافة المستلزمات الدراسية، حيث أشاد بجودة وتنوع المنتجات المعروضة ومناسبة أسعارها لمختلف الفئات، مشيراً إلى أن المحافظة تدعم كافة المبادرات المجتمعية التي تقدم خدمات متميزة لأهالي الغربية.

من جانبه أشار النائب محمد عريبي الأمين العام للحزب بالغربية إلى أن الحزب يسعى من خلال تلك المعارض والمبادرات المجتمعية إلى تخفيف العبء عن أهالي المحافظة، مشيراً إلى استمرار المعرض لمدة ١٥ يوم قادمة.

جاء ذلك بحضور عادل داوود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، الدكتور أحمد حماد الأمين المساعد للحزب، النائب محمود أبو حسين عضو مجلس الشيوخ وعدد من قيادات الحزب.

وفي إطار منفصل، افتتح طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الخميس، ثلاث مدارس جديدة، وذلك بحضور النائب على عز، النائب سمير عيسى، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد حلمي مدير هيئة الأبنية التعليمية، وذلك في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة الذي يخلد ذكرى صمود أهل الغربية أمام المحتل الفرنسي ورفضهم تسليم رموزهم الدينية للمحتل رغم فارق العدد والسلاح، ليسجل التاريخ بذلك ملحمة تاريخية من التضحية والصمود والعزة.

وأشار مدير هيئة الأبنية التعليمية إلى أن المدرسة مقامة على مساحة ١٧٩٤ مترا مربعا بسعة ١٣ فصلا وتم إنشاؤها بتكلفة مالية تقدر ٥.٦ مليون جنيه، مشيراً إلى أن المدرسة ستساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل مدارس القرية.

وتابع المحافظ جولته بافتتاح مدرسة عبدالحي عبدالجواد للتعليم الأساسي بقرية السعادوة بالوحدة المحلية بشبشير الحصة، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المدرسة تم بناؤها بتكلفة ٧.٩ مليون جنيه على مساحة ٢٠٦١ مترا مربعا، وتحتوي على ٩ فصول دراسية وتم تجهيزها بكافة الأدوات والمستلزمات وستكون جاهزة لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.