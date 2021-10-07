تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب أثناء الدفاع عن شقيقاته بالجيزة (فيديو)

شهدت قرية ترسا التابعة لمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، مقتل شاب أثناء الدفاع عن شقيقاته من التحرش، أثناء عودتهم من حفل زفاف، وأقدم 4 أشخاص على مضايقة شقيقات المجني عليه ما أثار غضبه، وعاد للحديث معهم وتطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة أصيب خلالها الشاب بحجر في منتصف رأسه فتسبب ذلك في مقتله.

التقت "الدستور" بوالد المجني عليه للحديث عن تفاصيل الواقعة

وقال محمود محمد والد المجني عليه، إن نجله "مصطفى" جاء من عمله في تمام الساعة 8 مساءً، فطلبت منه أن يذهب إلى حفل الزفاف ويحضر أشقاءه البنات وأثناء رجوعه إلى المنزل اعترض طريقه 4 أشخاص، وقاموا بالتحرش اللفظي مستهدفين الفتيات مما أثار غضب مصطفى وأسرع في توصيل شقيقاته للمنزل ليعود بعدها للتحدث معهم .

وأضاف أن نجله ذهب لهم وحدثهم بلطف لكن الجناة أقاموا مشاجرة واستخدموا الأسلحة البيضاء ليقبل أحدًا منهم ويلتقط حجرا من الأرض ويقوم بإلقائه على وجه مصطفى ويتسبب في كسر أسنانه الأمامية، وارتجاج في المخ وعدد جروح في الوجه، وفر الجناة من مكان الواقعة وتم نقل مصطفى إلى أحد المستشفيات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتلقت شرطة مباحث الجيزة بلاغًا بنشوب مشاجرة، في حفل زفاف في منطقة أبوالنمرس، وسقوط قتيل، فانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة «مصطفى. م»، 22 سنة، وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبينت إصابة المجني عليه بتهشم في الجمجمة إثر ضربه بآلة حادة، وقالت التحريات إن المجني عليه كان بصحبة شقيقته في حفل الزفاف، وشاهد المتهمين يحاولون التحرش بشقيقاته، وعندما تصدى لهم ودافع عنها، تشاجروا معه، وقاموا بضربه على رأسه بحجر كبير، فسقط على الأرض وضربه باقي المتهمين بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالوا لم نقصد قتله، فهي كانت مجرد مشاجرة، وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، وطالبت رجال المباحث باستكمال التحريات في الواقعة.