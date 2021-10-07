وكيل «صحة المنوفية» يزور مصابى حادث تسريب غاز بمستشفى سرس الليان

زار الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفى سرس الليان للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث تسريب غاز بمركز الباجور.

مصابي حادث تسريب غاز بمستشفى سرس الليان

حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات، مشيراً إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات وتم عمل الإسعافات الأولية وإعطاء الوصفات الطبية، وعمل الأشعات والتحاليل اللازمة.

مصابي حادث تسريب غاز بمستشفى سرس الليان

كما تابع وكيل الوزارة الخدمات الطبية المقدمة للحالات المحجوزة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، موجهاً مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، وعدم مغادرتهم المستشفى قبل تماثلهم للشفاء تماماً.

مصابي حادث تسريب غاز بمستشفى سرس الليان

وكان قد أصيب 4 أشخاص بحروق وإصابات خطيرة، في حريق أسطوانة غاز في أحد المنازل في مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سرس الليان لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية.

مصابي حادث تسريب غاز بمستشفى سرس الليان

وتلقى مدير أمن المنوفية اللواء سالم مهنا الدمينى، إخطارًا من مأمور مركز الباجور، يفيد بنشوب حريق إسطوانة غاز في مدينة الباجور، وجرى السيطرة على الحريق الناتج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.