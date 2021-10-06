الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين بالتبين

حبس
حبس

أمرت نيابة التبين بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين كرهاً عنهم.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، أثناء استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات كرهاً عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم السرقة قسم شرطة التبين سرقة السيارات عقوبة السرقة مباحث قسم شرطة التبين

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