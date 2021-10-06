حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين بالتبين

أمرت نيابة التبين بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة سيارات المواطنين كرهاً عنهم.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، أثناء استقلالهم إحدى السيارات وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – طبنجة صوت – 2 لوحة كرتونية مطبوع عليهما أرقام سيارة – كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة السيارات كرهاً عن مستقليها مُستخدمين الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، كما أضافوا بقيامهم بتثبيت اللوحات المعثور عليها بحيازتهم بقصد تضليل المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.