حبس عاطلين سرقا شقق سكنية في المرج

أمرت نيابة المرج اليوم حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تكوين تشكيل عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بمنطقة المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من مواطن، يفيد فيه سرقة بعض متعلقاته الشخصية من أموال وأجهزة منزلية ، وهواتف محمولة. تم عمل التحريات اللازمة وبتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين لهنا معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينا تشكيل عصابى فيما بينهما، وأنهما ارتكابا الواقعة بأسلوب “كسر الباب”، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم.