سفيرة مصر فى كازاخستان تشارك فى تسليم شهادات أكاديمية الأزهر للأئمة والوعاظ

شاركت السفيرة منال يحيى الشناوي، سفيرة مصر لدى كازاخستان، في احتفالية نظمتها دار الإفتاء الكازاخية لتسليم الشهادات الأكاديمية الصادرة عن الأزهر الشريف للأئمة والوعاظ من كازاخستان الذين إجتازوا الدورة التدربية التي نظمتها الأكاديمية بنظام التعليم عن بعد.

وشارك في الإحتفالية طاقم دار الإفتاء الكازاخية برئاسة نوريزباى تاجانولى المُفتي العام، وجانبك دارخانباييف المسئول عن الشئون الإسلامية فى وزارة الإعلام والتنمية المجتمعية الكازاخية، بالإضافة إلى كافة الأئمة المُكرمين.

سفيرة مصر في كازاخستان

منح شهادات أكاديمية الأزهر لأئمة في كازاخستان

وقامت السفيرة المصرية، أثناء مشاركتها في الاحتفال، بتسليم الشهادات إلى الأئمة والوعاظ الكازاخ.

وأكدت في كلمتها على الروابط التاريخية، والقواسم الثقافية المشتركة، وأواصر التعاون بين مصر وكازاخستان في المجال الديني، معربةً عن التقدير للعلاقات الراسخة والتعاون القائم بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء الكازاخي، مشيرةً إلى دور الأزهر الشريف كمنارة لنشر تعاليم الإسلام السمحة، وإعتزازنا بتخرج العديد من الأئمة الكازاخ من جامعة الأزهر الشريف وتبوئهم لمناصب قيادية دينية في كازاخستان.

سفيرة مصر في كازاخستان

وألقى المفتى العام، كلمة، قدم فيها الشكر لمصر والأزهر الشريف، على التعاون القائم مع دار الإفتاء الكازاخية، معربا عن تقديره لدور الأزهر الشريف في نشر السلام وتعاليمه ومكافحة الإرهاب في أنحاء العالم الإسلامي، كما أثنى على دور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» في مدينة ألماتى فى نشر تعاليم الدين الإسلامي في كازاخستان.

من جانبهم، أعرب الأئمة والوعاظ الكازاخ عن تقديرهم للاستفادة الكبيرة من هذه الدورة، موجهين الشكر والتقدير للأزهر الشريف.