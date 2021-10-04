تجديد حبس ربة منزل متهمة بقتل زوجها لسرقته في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العامرية أول بالإسكندرية، تجديد حبس زوجة وقريبهيا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه الواقعة علي زوجها العرفي.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة “أ.م.ن”، مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، وعارٍ من ملابسه، بها إصابة في الرأس، فيما تبين سلامة منافذ الشقة المشار إليها.

وتشكل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتوصلت جهود وتحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تدعى شيماء، على علاقة بالمجني عليه ومتزوجة منه عرفيًا، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجنى عليه هما هدير، وكامل، تم عمل كمين والقي القبض عليهم.

وبمواجهة الزوجة في التحقيقات اقرت أنها قامت بعقدت العزم على قتل زوجها عرفيًا بتحريض من المتهمين الآخرين، لسرقة مبلغ مالي ومتعلقاته واقتسامها فيما بينهم، وأضافت أنها تجمعها علاقة عاطفية بالمجنى عليه ومتزوجة منه عرفيًا، واتفقت مع المتهمين الآخرين على قتله وسرقته.

وأوضحت أنها يوم الحادث وضعت أقراص منومة للمجنى عليه في شوربة لسان عصفور وسرقت حقيبة بها متعلقاته و15 ألف جنيه، وأكدت المتهمة أنها عادت في اليوم الثاني وجدته حي فقامت بالتعدي عليه بالضرب باستخدام طبق صيني على رأسه وهربت، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات والتي قررت التحفظ علي الجثة بمشرحة الاسعاف.