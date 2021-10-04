تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 4-10-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2,25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

الإسكندرية 27 21

وادي النطرون 28 20

طنطا 30 21

شبين الكوم 30 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 22

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 31 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبوسمبل 34 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 41 30

الرياض 40 26

المنامة 36 29

أبوظبي 36 30

الدوحة 37 30

الكويت 42 26

دمشق 28 11

بيروت 28 26

عمان 26 14

القدس 23 14

غزة 28 22

بغداد 36 20

مسقط 34 30

صنعاء 24 14

الخرطوم 39 27

طرابلس 31 23

تونس 34 22

الجزائر 24 18

الرباط 24 11