فخور بتمثيل بلدي.. طالب بمدارس المتفوقين يمثل مصر في مسابقة للغة الإنجليزية

فاز محمود عبد العاطي، الطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببني سوف في مسابقة عالمية عن اللغة الإنجليزية.

يقول محمود، لـ"الدستور"، إن هذه المسابقة دولية وتشارك فيها أكثر من دولة وكانت مصر من بين الدول المشاركين وتم عمل امتحانين هنا وتم عمل تصفيات نهائية ووصل هو إلى المستوي النهائي:"كان من المفترض أن يكون الامتحان النهائي في إيطاليا، لكن بسبب تأخير في التأشيرات تم إجراء الامتحانات عن طريق الأونلاين.

وقال محمود: "المستوى الذي كان عليه المنافسة اسمه Hippo 4 وحصلت علي المركز الثامن عالميًا، وفخور بتمثيل وطني وبلدي مصر فيه، لافتًا إلى أن هذا المستوى على قارة أسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأجرى د. محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اتصالاً هاتفيًا بابن المحافظة والطالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا"STEM" ببني سويف بمناسبة حصوله على المركز الثامن عالميًا، إثر مشاركته ضمن المنتخب المصري الذي مثل مصر في الأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية "HIPPO 2021".

المحافظ عبر عن سعادته للطالب بفوزه وبحصوله على ترتيب عالمي ”HIPPO4 "والذي جاء تتويجا لتفوقه على نظرائه الطلاب من مختلف بلدان العالم المشاركة في الأولمبياد، كمان المحافظ طلبه بأهمية الحفاظ على استدامة التميز والتفوق، لافتًا إلى أن الطلاب النابغين محظوظون في عهد الرئيس السيسي، الذي يولى اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق بالمتفوقين والموهوبين من خلال الدعم العملي عن طريق المشروعات القومية في المجالات النوعية كالاتصالات والتكنولوجيا والبحث العلمي ضمن رؤية متكاملة لبناء الشخصية المصرية، بهدف تحقيق التنافسية العالمية في التعليم في إطار الرؤية التنموية 2030.