تكسب رزقها من الرسم على الملابس.. سارة آدم: أعمل على التطوير من نفسي دائما

كان يراودها حلم «الفنون الجميلة» ولكن كان نصيبها الالتحاق بكلية التجارة، ولم تستلم فقد استمرت وسعت إلى حلمها حتى حققت هدفها، إنها سارة آدم (35 عامًا)، والتي تتقن فن الرسم على الملابس.

وقالت سارة لـ«الدستور»، إنها «كانت تحلم بدخول كلية الفنون الجميلة ولكن النصيب جعلها تدخل كلية التجارة، ولكنها لم تحبها، وكانت تتقن الرسم وتطور نفسها في هذا المجال».

وأضافت: «أنها عقب الانتهاء من دراسة كلية التجارة التحقت بكلية الفنون الجميلة»، قائلة: «حينها بدأت أحلى سنين عمري لأنني درست ما أحبه».

وتابعت أنها «كل عام كانت تحصل على منحة التفوق من الكلية لأن كان تقديرها دائمًا جيد جدًا، ثم تخرجت وتزوجت وأنجبت آدم، وحينها فكرت في مشروعها، وهو الرسم على الملابس».

وأكملت: «في البداية كان لا يوجد دعم، وكان عملها بالرسم على الملابس لم يظهر للنور، ولكنها استمرت فيه حتى كبر مشروعها».

وعن نوعية الرسم على الملابس، أكدت أنها «ترسم الورد والعرائس والأشكال المختلفة، وأصبح ذلك هو مصدر دخلها».

وأوضحت: «أعمل في هذا المجال منذ 4 سنوات، وأعمل على تطوير مشروعي بشكل مستمر»، متابعة: «الرسم فن راقي ولا بد من الاهتمام به في المدارس».