السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 51 «ديلر مخدرات» بمحيط الكافيتريات والأكشاك

ضبط 51 «ديلر مخدرات»
ضبط 51 «ديلر مخدرات»

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الكافيتريات والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (40) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (51) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (22 كيلو جرامًا)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 5,460 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,170 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (270 جرامًا)، وكمية من مخدر الاستروكس، وزنت (180 جرامًا)، و(1369) قرصًا مخدرًا ومؤثرًا على الحالة النفسية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مبالغ مالية – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – 46 هاتفًا محمولًا – 3 سيارات – 6 دراجات نارية – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).

المعمل الجنائي مواد مخدرة أكشاك أمن مخدر الهيروين مكافحة المخدرات مخدر الحشيش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مخدر الاستروكس ديلر مخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

حجز مدير مصنع فرم متهم بحيازة لحوم فاسدة بالمرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة