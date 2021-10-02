ضبط 51 «ديلر مخدرات» بمحيط الكافيتريات والأكشاك

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط الكافيتريات والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (40) قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها (51) متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (22 كيلو جرامًا)، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت 5,460 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (3,170 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (3 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الآيس، وزنت (270 جرامًا)، وكمية من مخدر الاستروكس، وزنت (180 جرامًا)، و(1369) قرصًا مخدرًا ومؤثرًا على الحالة النفسية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (مبالغ مالية – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – 46 هاتفًا محمولًا – 3 سيارات – 6 دراجات نارية – 4 قطع سلاح أبيض – 2 ميزان).