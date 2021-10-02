هونج كونج تتجاوز الولايات المتحدة فى معدلات التلقيح ضد كورونا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن هونج كونج طعمت بالكامل ما نسبته 55.8 في المائة من سكانها ضد مرض كوفيد- 19، متفوقة بذلك على الولايات المتحدة، ولكنها لم تعلن بعد عن خطط لإعادة فتح حدودها.

وأعطت هونج كونج، المركز المالي الآسيوي، قرابة 8.7 مليون جرعة من لقاحات من إنتاج شركتي بيونتيك وسينوفاك بيوتيك بعدما تسبب تردد كبير في الإقبال على تلقي اللقاح، في البداية، في الحد من الطلب على التلقيح الذي يحمي من العدوى والأمراض المعدية ويحد من معدلات الوفاة.

وحافظت هونج كونج على نهج صفر كوفيد منذ تفشي الجائحة، حيث لم يتم الإعلان عن أي حالات تفش محلية على مدار أكثر من ثلاثة أشهر، الأمر الذي قلل من الحاجة الملحة بالنسبة للكثيرين لتلقي جرعات من اللقاحات.

من جهة أخرى، يواصل تفشي كورونا في إصابة عدة آلاف من الأمريكيين، معظمهم من غير الملقحين كل يوم. وربما يحصل الكثير من الذين تم تطعيمهم بالكامل، والبالغة نسبتهم 55.7 في المئة، على حماية أكثر بعدما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجرعات معززة بالنسبة للأشخاص الذين تم تلقيحهم بلقاحي فايزر وبيونتيك.

وكشف إحصاء لـ رويترز عن تجاوز عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين، مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.

وطبقا لمنشور (أور وورلد إن داتا) "عالمنا في البيانات" على الإنترنت، فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد- 19.

ووفقا لتحليل رويترز، فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام، في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما. وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.

وتم تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل خمس حالات وفاة كل دقيقة.