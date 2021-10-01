الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر وسنغافورة تبحثان عدداً من قضايا المناخ

مصر وسنغافورة تبحثان
مصر وسنغافورة تبحثان عدداً من قضايا المناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جراسى فو وزيرة البيئة والاستدامة بجمهورية سنغافورة، ورئيس مفاوضات النرويج، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر حول موضوعات تغير المناخ قبل مؤتمر الأطراف 26 الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم.

 الدكتورة ياسمين فؤاد

وقالت فؤاد إنه تم مناقشة بعض النقاط الخلافية حول المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وهي المادة المتعلقة بأسواق الكربون باتفاق باريس، وأيضا تبادل الآراء حول موقف مصر والمقترحات فى هذا الصدد.

مصر وسنغافورة تبحثان عدداً من قضايا المناخ

وأشارت وزيرة البيئة أن اللقاء تناول مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ ، ومنها الجهود المبذولة من أجل تعاون الدول الإفريقية، لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ. 

وأكدت أن مصر في جميع الأحوال ستظل تعمل جاهدة على دعم جهود مواجهة تغير المناخ، وخاصة أن القيادة السياسية المصرية تؤمن بأن مصر باعتبارها جزءا هاما من المنطقة العربية والقارة الأفريقية لابد أن تلعب دورا محوريا في العملية العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ وتوحيد الصف الأفريقى.

سلسلة اللقاءات الثنائية ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مؤتمر الأطراف المناخ مدينة ملاينو بإيطالي

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