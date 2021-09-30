الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

معهد بحوث أمراض النباتات ينظم برنامجا تدريبيا حول زراعة الأنسجة النباتية

معهد أمراض النباتات
معهد أمراض النباتات

قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنه بصدد تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان «زراعة الأنسجة النباتية ودور الإكثار الدقيق فى إنتاج محاصيل خالية من الفيروسات» بمقر المعهد بالجيزة في الفترة من الأحد 10/10/2021 حتى الخميس 21/10/2021، ويتناول البرنامج الموضوعات الأتية:
التعرف على أساسيات زراعة الأنسجة النباتية - استراتيجيات إنتاج نباتات خالية من الأمراض - تطبيقات عملية في إنتاج نباتات خالية من الأمراض - التعرف على متطلبات إنشاء معمل زراعة الأنسجة - تأهيل طلاب الكليات وحديثى التخرج لسوق العمل.

ويستهدف البرنامج تدريب الباحثين بمختلف المراكز والمعاهد البحثية وكذلك طلاب الكليات وحديثى التخرج بالاضافة إلى من لديه الرغبة من الشركات الخاصة فى إنشاء معمل زراعة أنسجة.

الزراعة معهد بحوث امراض النباتات ينظم برنامج تدريبي حول زراعة الأنسجة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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