اتحاد المقاولين يدرس تطوير وتنفيذ أعمال الطرق بقنا الجديدة

تدرس شركات المقاولات المتخصصة في أعمال الطرق والكباري تنفيذ تطوير وتأهيل الطرق بمدينة قنا الجديدة وقفًا لخطاب موجه لشركات قطاع التشييد المسجلة بالاتحاد المصري للمقاولين.

وأوضح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، برئاسة المهندس محمد سامي سعد، أنه تلقى مناقصة محلية بشأن تنفيذ أعمال تأهيل الطرق بالحي الرابع لشركات المسجلة بالاتحاد المصري للتشييد بمدينة قنا الجديدة، إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات الجديدة.

شروط تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل الطرق

وأفاد الاتحاد المصري للمقاولين بأنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، كما يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز المدينة نظير سداد مبلغ بقيمة 2000 جنيه.

وأشار اتحاد المقاولين إلى نص تفاصيل المناقصة، حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة مليون جنيه وتزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين ابتدائي، لافتًا إلى أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل بمقر الجهاز الساعة 12 ظهراً مع التشديد بتنفيذ بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء فتح المظاريف.

وأضاف اتحاد المقاولين أن الفئة المناسبة لتنفيذ أعمال المناقصة الفئة الأولى والثانية لشركات المقاولات المتخصصة لأعمال الطرق ذات الملاءة المالية الكبرى، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، كما تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 183 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتعد مدينة قنا الجديدة أحد مدن الجيل الرابع التى صدر لها قراراُ بتدشينها حيث تضم مدينة قنا الجديد مشروعات سكنية المختلفة منها مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط وكما شملت تنفيذ كافة أنواع المرافق الخدمات العامة الخاصة بالمدينة لخدمة المواطنين.

كما تضم المدينة تنفيذ الخدمات العامة والمرافق والصرف الصحي والمدارس والحضانات وأراضي الإسكان المتميز والاجتماعي.