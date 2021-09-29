المفوضية الأوروبية: تحسن طفيف للثقة في اقتصاد منطقة اليورو في سبتمبر

أظهر استطلاع نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه اليوم الأربعاء أن الثقة في الأوضاع الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تحسنت بصورة طفيفة في سبتمبر.

وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية بشكل غير متوقع إلى 117.8 في سبتمبر مقابل 117.6 في الشهر السابق وكان من المتوقع أن تتراجع القراءة إلى 116.9، وجاءت المعنويات الاقتصادية مستقرة في سبتمبر بعدما قوبل تحسن الثقة في قطاع البناء وبين المستهلكين بتراجع في الثقة في الخدمات وتجارة التجزئة.

وارتفع مؤشر الثقة الصناعية إلى 14.1 في سبتمبر مقابل 8ر13 في أغسطس، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى 5ر12، وتراجع مؤشر الثقة في الخدمات بأكثر من المتوقع إلى 1ر15 من 8ر16 قبل شهر وكانت القراءة المتوقعة هي 16.5 .

وتحسن مؤشر ثقة المستهلك إلى - 4.0 ، مقابل 3-ر5 في الشهر السابق وعكس الارتفاع تحسنا في تقييمات الأسر لأوضاعها المالية السابقة وخططها للقيام بعمليات شراء كبيرة.

وفي سياق متصل، أظهر مسح الخميس، أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في سبتمبر، مع تضرر الطلب من التدابير المفروضة لمكافحة ‭ا‬نتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا فيما رفعت القيود على سلاسل الإمداد، تكلفة الإنتاج لما يزيد عن أعلى مستوى في عقدين.

وعلى الرغم من انخفاض كبير في معدلات العدوى يتجلى في تناقص أعداد الإصابات اليومية على مدى الشهر المنصرم، من غير المرجح رفع أغلب القيود الباقية قريبا في اقتصادات كبرى منها ألمانيا وفرنسا.

وهبط مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يُعتبر مقياسا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى أقل مستوى في خمسة أشهر مسجلا 56.1 في سبتمبر من 59.0 في أغسطس.

وعلى الرغم من أن قراءة المؤشر فوق مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي، فقد جاءت أقل بكثير من استطلاع لرويترز توقع قراءة عند 58.5.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آي.إتش.إس ماركت في بيان "قراءة مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر هي مزيج غير مرحب به من نمو اقتصادي متباطئ بشكل حاد وأسعار ترتفع بقوة".