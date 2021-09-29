أمريكا تقدم 37 مليون دولار لخدمة التعليم للدول الأكثر تضررا

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده ستقدم 37 مليون دولار كمساهمة جديدة في برنامج " التعليم لا يمكن أن ينتظر".



وأضاف المتحدث أن هذه المساهمة ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإفادة الأطفال والشباب في الدول التي تواجه طوارئ وأزمات طويلة للحصول على خدمات تعليمية تساهم في تطوير حياتهم ومجتمعاتهم.



وأشار إلى أن برنامج "التعليم لا يمكن أن ينتظر" بدأ عام 2016 وتساهم فيه وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.





وعلى صعيد آخر، أعلنت الرئاسة الأمريكية أنّ الرحلة التي كان مقرّراً أن يقوم بها الرئيس جو بايدن إلى شيكاغو الأربعاء أرجئت في اللحظات الأخيرة لأنّ سيّد البيت الأبيض ارتأى البقاء في واشنطن في محاولة لإنقاذ أجندته الداخلية المهدّدة بالنسف في الكونجرس.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، كان من المفترض أن يكرّس بايدن زيارته إلى شيكاغو لدعوة مواطنيه لتلقّي اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19، لكنّه فضّل إرجاء هذه الزيارة والتركيز على محاولة إقناع أعضاء الكونجرس بإقرار مشروعي قانونين رئيسيين لولايته، مستخدماً في ذلك المهارات التفاوضية التي لطالما تباهى بها بعدما أمضى عقوداً سناتوراً في مجلس الشيوخ.



وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان مفاجئ إنّ بايدن "سيبقى في البيت الأبيض غداً لمواصلة العمل على دفع هذين التشريعين قدماً لخلق فرص عمل".



ومشروعا القانونين اللذان يحاول بايدن إقناع الكونغرس بإقرارهما يتضمّنان استثمارات ضخمة في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.



وجعل بايدن من إقرار هذين المشروعين الضخمين البالغة قيمتهما الإجمالية المبدئية حوالى خمسة آلاف مليار دولار مدماكاً أساسياً في ولايتة.



لكنّ إقرار هذين المشروع اصطدم بخلاف في الكونجرس بين حلفاء بايدن الديموقراطيين، إذ يدفع الأعضاء الأكثر يسارية من أجل إقرار النصّين في وقت واحد، في حين يريد الأعضاء الأكثر اعتدالاً أن يتمّ التصويت أولاً على مشروع قانون البنية التحتية، الذي يحظى بتأييد أكبر كونه ينصّ على استثمارات في مشاريع منتجة، وأن يأخذوا مزيداً من الوقت لدرس وإقرار حزمة الإنفاق الاجتماعي.