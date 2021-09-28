محافظ كفر الشيخ يناشد الطلاب بتلقي لقاح كورونا

شارك اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، باجتماع مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء وأساتذة جامعة كفرالشيخ، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

فى بداية الجلسة رحب رئيس الجامعة بمحافظ كفر الشيخ لحضوره اجتماع المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التعليمية والتنموية، واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمحافظ كفر الشيخ على الحضور ودعمه المستمر للجامعة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يسعدني ويشرفني التواصل مع مجلس الجامعة لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مناشداً الطلاب بضرورة تلقى اللقاح.

ووجه محافظ كفرالشيخ، باستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم، ومراعاة توفير مسافات التباعد الآمنة المقررة بين الطلاب في القاعات، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة الواقية وسط إجراءات احترازية مشددة من تهوية وتعقيم.

وأضاف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الأعمال التي تشهدها المواقع الثلاثة، والعمارات السكنية التي ارتفعت غرب وشرق العاصمة وخاصة المجاورة لجامعة كفر الشيخ، لدليل على أن الدولة جادة في حل مشكلة الإسكان وتوفير وحدات سكنية أكثر من المطلوب، مشيراً إلى أن المحافظة لم تعلن عن تلك المشروعات إلا بعد استلام الهيئة الهندسية للمواقع، وخلال 3 أشهر فقط تم بناء عدد من العمارات السكنية، وتحولت المواقع الثلاثة لخلية نحل، ليتم البناء والتشييد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالتعاون بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمحافظة، لصالح أبناء المحافظة.

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقيادة السياسية علي المبادرة الخلاقة "حياة كريمة لتطوير الريف المصري"، ولها مردود كبير على المواطنين وأنها ستحول قرى محرومة من الخدمات إلي قري تتوفر بها خدمات وسكن كريم، لتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مركز مطوبس يحتاج للعديد من الخدمات، لذا تم إدراجه في المبادرة، بتكلفة قدرها 6.5 مليار جنيه، ولو قسمت تكلفة المبادرة علي عدد المراكز، لا تتعدى 3 مليارات جنيه للمركز، وبعد زيادة التكلفة، زادت المخصصات المالية المقررة لبعض المراكز المدرجة في المبادرة.

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ، بدور مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة التمريض والإداريين في المستشفيات على الدور الذي يقومون به خلال هذه الفترة الإستثنائية.

وأضاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الوطن يمر بظرف استثنائية، ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والعبور منها، مشيدا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة، على تخرج الطلاب دون ضرر حرصاً على مستقبلهم، مشيرا إلى أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنميه المحافظة.