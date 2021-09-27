«توفيق»: تغيير 98% من مجالس إدارات الشركات للتوافق مع تعديلات القانون

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم تغيير 98% من مجالس إدارات الشركات التابعة، وتعيين شركات استشارية متخصصة للتعرف على أداء عمل تلك الشركات التابعة ومدى تنفيذ مخطط التطوير.

جاء ذلك خلال الندوة التي تنظمها لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد “جسور” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام).

وقال الوزير، إن القوانين القديمة منذ الستينات تسببت في تراجع أداء شركات القطاع العام أمام القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في انخفاض القيمة السوقية، لافتا الي أنه تم تعديل ما يقرب من 28 بند من قانون 203 لقطاع الأعمال لعودة الشركات للمنافسة والهيكلة.

وأضاف أنه تم عمل دراسة متكاملة لمعالجة أداء الشركات خاصة مع دخول القطاع الخاص للمنافسة، مشيرًا إلى أنه تم تغيير أكثر من مالس الإدارات بهدف تحقيق معدلات النمو المطلوبة.

وأكد أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، لافتًا إلى إحداث تغيير جذري في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.

الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام أطلقت مبادرة جسور لدعم حركة التجارة الخارجية في اطار العمل علي التوسع في فتح أسواق جديدة في إفريقيا، بالإضافة إلى تنشيط الصادارات المصرية، حيث تم إطلاق كتالوج اليكتروني للترويج للسلع المصرية والمنتجات، ما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها خارجيا والعمل علي تنمية نشاط التصدير بالتعاون بين شركة النصر للتصدير -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والقطاع الخاص .