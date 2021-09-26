دون رد وزارة الدفاع المكسيكية.. حرس الحدود الأمريكى يحتجز 14 جنديا مكسيكياً

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية اليوم إن ضباط الحدود الأمريكية احتجزوا 14 جندياً مكسيكياً لعدة ساعات بعد أن عبروا الحدود إلى إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، قادمين من سويداد خواريز المكسيكية، وفقا لفرانس برس.

وقال مكتب الجمارك وحماية الحدود لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني بعد منتصف الليلة الماضية بقليل، لاحظ ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الذين يعملون عند جسر المعبر الدولي الأمريكي في إل باسو عبور مركبتين عسكريتين مكسيكيتين الحدود ودخولهما الولايات المتحدة".

وأضاف المكتب أن الجنود المكسيكيين قالوا إنهم لم يدركوا أنهم دخلوا الولايات المتحدة وأن ضباط الحدود الأمريكيين قاموا بتأمين أسلحتهم ومعداتهم من أجل "السلامة والتعامل معهم". وقال المكتب إنه جرى الاتصال بالقيادة العسكرية المكسيكية التي وصلت بعد ذلك بوقت قصير.

وجرى التعامل مع 13 جندياً مكسيكياً دون أي مشكلات، لكن الجندي الأخير دفع غرامة مالية بعد أن عثر ضباط الجمارك الأمريكية في حوزته على كمية من الماريجوانا لاستخدامه الشخصي.

ولم ترد وزارة الدفاع المكسيكية حتى الآن على طلبات للتعليق.

من جانبه ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 596 وفاة و9697 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 275299 بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و628812 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.