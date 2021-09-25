السبت 25 سبتمبر 2021
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عالم

الأمن الروسى يعتقل عضوين من عصابة «باساييف» و«خطاب» الشيشانية

الأمن الروسي
الأمن الروسي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، التابعة للنيابة العامة، عن اعتقال عضوين جديدين من عصابة (باساييف) و(خطاب) الشيشانية، مشيرة إلى أن هذين العضوين شاركا في مهاجمة المراكز السكنية بمنطقة "بوتليخ" في داغستان في عام 1999.

وذكرت اللجنة- في بيان اليوم السبت- أن جهاز الأمن الفيدرالي بالمشاركة مع الداخلية الروسية وبدعم عسكري من الحرس الوطني الروسي اعتقلوا اثنين من سكان إقليم "ستافروبول" الروسي، هما ألبرت إيلاكاييف وأليمخان موساييف، اللذين كانا من أعضاء عصابة مسلحة إرهابية بقيادة شامل باساييف وخطاب في الشيشان.

وأشار البيان إلى أن إيلاكاييف وموساييف ارتكبا الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الجنائي الروسي، المتعلقة بالانتماء لعصابة مسلحة والتمرد المسلح والتعدي على حياة العسكريين ورجال الأمن.

يُذكر أنه في الفترة من 7 إلى 24 أغسطس 1999، شارك ما لا يقل عن ألف مسلح بأسلحة آلية وقنابل يدوية وعبوات ناسفة في تنفيذ تمرد مسلح، والاعتداء على العسكريين الروس في منطقة "بوتليخ" في داغستان، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا وإصابة 34 آخرين.

وعلى صعيد آخر.. أعلنت السلطات الصحة الروسية تسجيل 22 ألفا و41 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى سبعة ملايين و398 ألفا و415 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 822 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 203 آلاف و95 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 3211 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ1907 إصابات، بينما سجلت مناطق ضواحي العاصمة الروسية موسكو 1106 إصابات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضح أن 16 ألفا و325 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و590 ألفا و933 شخصا.

لجنة التحقيق الروسية عصابة باساييف عصابة خطاب عصابات شيشانية روسيا موسكو

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