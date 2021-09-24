أهالي «الغنيمية» بأسوان يروون تفاصيل واقعة عقر كلب لأطفال القرية (فيديو)

مع أولى خطواتنا داخل قرية الغنيمية نجد أن يسودها الهدوء بشكل غريب، حتى أننا لا نجد أطفال يلعبون أمام منازلهم برفقة أصدقائهم الصغار في الشوارع مثل أقرانهم بالبلدان المجاورة، بالرغم من أنهم خلال فترة النهار، إلا أن يظهر وضع القرية بأكملها كأنها شبه خالية من السكان، ولكن مع تجولنا بالقرية اكتشفنا أن وراء اختفاء الأهالي هكذا خوفهم الشديد من عقر الكلب المسعور المتجول بها ولن يقدر عليه أحد.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية



وبعد عقر كلب مسعور لعدد من الأطفال داخل قرية الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، أجرت «الدستور» جولة داخل القرية لترصد حالة الرعب والفزع التي تعيشها القرية، وتعرف تفاصيل الواقعة من أسر الأطفال.

وقال مصطفى عبدالسلام، عم أحد الأطفال الذين عقرهم كلب مسعور بقرية الغنيمية، إن الواقعة بدأت بهجوم كلب مسعور علي ابن شقيقه و طفل آخر متواجد أمام المنزل في واضح النهار مما أدى عقرهم بأكثر من مكان متفوق بأجسادهم.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

وأضاف أن هذا الموضوع تكرر قبل ذلك من سنوات ماضية الا ان هذه المره كانت خطورتها صعبة للغاية، حيث أن الكلب المسعور هجم على الأطفال بطريقة ولم يقدروا عليها.

وأوضح أن الكلب تمكن من عقر إبن شقيقه في المنطقة التي تقع أسفل كليته مباشرة، حيث أنه لم يكن متواجد بجانبه إلا أن أحد الأشخاص لكي ينقذ الطفل توجه نحوه بالتروسيكل وفر هاربَا، ولكنهم على الفور توجهوا به إلى المستشفى لإنقاذه وإعطاءه المصل الخاص بعقر الكلاب.

وأشار لـ«الدستور» إلى أنه عند وصلهم إلى هناك وجدوا ما يقرب من 15 طفل بنفس القرية تم عقرهم أيضًا ولكن بمناطق مختلفة، وتراوحت إصابتهم ما بين البسيطة والصعبة، لافتًا إلى أنه وأهالي القرية حاولوا الإمساك باللي المسعورة إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك حيث أنها تختبأ في الزراعات وتعود من حديد لتحقق الأذى لهم مره أخرى.

بينما قال إسلام عبده، يبلغ من العمر 10 سنوات، أحد الأطفال الذين عقرهم الكلب المسعور بقرية الغنيمية، إنه كان متواجد بعد اذن الظهر أمام منزل وكان الكلب يجلس على الرصيف ولكنه لم يتوقع أن يقفز الكلب من مكانه على رأسه ويعقره وفوق عينه أيضًا أثنا جلوسه بالتوكتوك، مما أدى إلى أنه غرق في دمائه إثر العقر.

وأضافت والدة إسلام، أن نجلها معتاد أن يلهو في الشارع برفقة أقرانه إلا أنها تفاجأت به لأنه كان مغترقًا بالدماء في هذا اليوم، قائلة « شكله زي مصاصين الدماء »على حد قولها، وعند سؤالها له ما جرى معه أخبرها انها هجمت عليه وعقرته وهو داخل التوكتوك.

ولفتت إلى أنها حزنت كثيرًا على نجلها وما جرى به وكانت معتقده انه الوحيد داخل القرية الذي عقره القرية، ولكن عند توجهها إلى المستشفى شاهدت العديد من الأطفال الذين تم عقرهم أيضًا، موضحة أن نجلها تم إعطاء ٦ حقن مرة واحدة إثر إصابته، وسوف يستمر إعطاءه خقنه يومًا بعد يوم لمدة شهر.



واستكملت أميرة ممدوح، 12 سنة أحد الأطفال الذين عقرهم كلب مسعور بقرية الغنيمية لـ«الدستور»، أنها كانت متوجهه في وقت العصر لكي تشتري عصير لشقيقها المريض، وانا سيرها بشارع تفاجأت بهجوم كلب مسعور عليها وعلى الرغم من محاولاتها لتفاديها إصابتها بالعقر، ولكنها امسك بها من قدمها وجرها على الأرض، حتى جاءت سيدة واستمرت في الرمي بالحجارة عليه حتى تركها وهرب، ولكنها غرقت في دمائها وأصيبت إصابات بالغة في ساقها ما أدى إلى انتزاع الجلد وظهور عظام الرجل.



بينما قال الطفل أحمد علاء، أحد الأطفال الذين عقرهم كلب مسعور، إن رأي الكلب المسعورة يعقر شخص أمامه وبعدها تركته وعقرت طفل ثم وصلت إليه ولم يستطيع الهروب منه أثر مفاجأته من الموقف أمامه، حيث أنه عقره في ذراعه وعلى الرغم أنه حاول ضربه حتى يفلت منه، إلا أنه لم يتمكن من ذلك وعقره في صدره أيضًا، وأصيب بإصابات صعبه وعند توجهه للمستشفى اعطوه ٥ حقن نظرًا لما حدث له.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية



وأضاف شريف رجب، عم الطفل أحمد، أن الكلب المسعورة لأول مرة يعقر أطفال وكبار بهذا العدد الذي وصل إلى 15 شخص بأعمار سنية مختلفة منهم أثناء سيره بالشارع وآخرين توجه لمنازلهم مباشرة، وتراوحت إصابتهم ما بين البسيطة والصعبة، ولكن الوضع مقلق للغاية داخل القرية نظرًا لانتشار الكلب المسعور دون السيطرة عليه نهائيًا.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

وتابع لـ «الدستور» أن واقعة الكلب المسعور وقعت قبل ذلك ولكن لم يعقر أطفال إلا أنه عقر العديد من الماشية داخل القرية، ولكن هذه المرة استهدف الأطفال، مما يهدد حياة جميع الأهالي بالقرية بالخطر لعدم اتخاذ أي إجراء ضدها حتى الآن.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية



وقال رجب عبدالظاهر، أحد أهالي قرية الغنيمية، وحفيده تم عقره من الكلب المسعور، إن بمجرد عقر الكلاب الأهالي أصبحت لديها خوف شديد من الخروج من المنزل والأطفال حتى لا ينكر. الحادث معهم أيضًا، حيث أن ما يحدث في القرية بالوقت الحالي يهدد أمنها بشكل كبير، مقدمًا شكره لمديرية الشئون الصحية بأسوان بتوفيرها مصل عقر الكلاب الضالة بالمستشفى، واتخاذ اللازم تجاههم.



وناشد أهالي قرية الغنيمية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لإنقاذ حياتهم وحياة أطفالهم عقر الكلب المسعور، وإعطاء توجيهاته للمسئولين للتحرك بشكل سريع وإيجاد حلول سريعة، نظرًا لأن تواجد الكلب داخل القرية يساهم في نشر حالة من الرعب والفزع لكل الأهالي و تعطيل كافة مصالحهم لأنهم يمتنعون عن الخروج من المنزل لخوفهم من عقر الكلب.

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

واقعة عقر كلب لأطفال القرية

واقعة عقر كلب لأطفال القرية