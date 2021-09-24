المغرب: 1620 إصابة و26 وفاة بكورونا في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 1620 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 927 ألفا و127 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت، عقب إجراء 19 ألفا و129 من الفحوصات، بلغ 8 ملايين و680 ألفا و698 تحليلا، منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و102 إصابة، كما تم تسجيل 2162 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 895 ألفا و434 حالة.